На площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» создадут спорткомплекс
На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» готовятся к строительству универсального спортивного комплекса. Его планируют открыть втором квартале 2024 года. Им смогут пользоваться сотрудники и посетители. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«Алабушево» станет первой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва» с собственным спорткомплексом. Его установят в новом двухэтажном здании, которое введут в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.
«Объект предназначен для занятий физкультурой и спортом сотрудников и посетителей особой экономической зоны столицы. «Алабушево» станет первой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва», где появится отдельно стоящий современный спорткомплекс», – сказал Владислав Овчинский.
Спорткомплекс расположится на двух этажах. На первом организуют несколько спортплощадок для баскетбола и волейбола, по два ледовых хоккейных поля и теннисных корта. Здесь же обустроят три сквош-корта. Будет и детский центр, а также медпункт. На втором этаже построят тренажерный и хореографический залы, а также зал для занятий единоборствами, фудкорт.
Новые технологии помогут организовать современное, безопасное и эстетичное пространство. При строительстве используют высокоэффективные энергосберегающие материалы. Витражное остекление создаст спортивному объекту эстетичный вид, рассказалгенеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает шесть площадок. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.
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