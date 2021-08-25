На Московском центральном кольце запустили двухэтажный поезд

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что на Московском центральном кольце (МЦК) запустили двухэтажный поезд.

По его словам, состав будет курсировать в тестовом режиме до 8 сентября, после чего пассажирам предложат проголосовать - нужен такой поезд или нет.

«Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя», - написал градоначальник.

Глава столицы добавил, что всего пять лет назад МЦК ещё не было, а теперь это очень популярный и удобный вид транспорта, которым пользуются москвичи.

Ранее Собянин утвердил наименования девяти станций Троицкой линии метро, которaя пройдет от стaнции МЦК «Крымскaя» до Троицкa.

