На Московском центральном кольце запустили двухэтажный поезд
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что на Московском центральном кольце (МЦК) запустили двухэтажный поезд.
По его словам, состав будет курсировать в тестовом режиме до 8 сентября, после чего пассажирам предложат проголосовать - нужен такой поезд или нет.
«Если поезд понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя», - написал градоначальник.
Глава столицы добавил, что всего пять лет назад МЦК ещё не было, а теперь это очень популярный и удобный вид транспорта, которым пользуются москвичи.
Ранее Собянин утвердил наименования девяти станций Троицкой линии метро, которaя пройдет от стaнции МЦК «Крымскaя» до Троицкa.
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