Собянин упростил оформление пропусков для грузовиков по просьбам предпринимателей

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил оформление пропусков для грузового транспорта, который намерен въехать в город. Об этом сообщила пресс-служба мэра после заседания президиума городского правительства.



«В соответствии с постановлением максимальный срок действия разовых пропусков на въезд и передвижение по городу увеличивается с пяти до 10 суток. Срок оформления постоянных пропусков будет сокращен с 14 до 10 рабочих дней», - отметили в столичном руководстве.

Число необходимых для пропуска документов уменьшили. Также будет проще внести изменения в уже выданные пропуска и заявки. До конца 2022 года продлили упрощенный порядок выдачи ночных пропусков для транспортных средств с массой больше 3,5 тонн.

Изменения были призваны усилить пропускную способность и надежность логистических цепочек в столице для функционирования бизнеса и промышленности. Ранее с подобной просьбой в городские власти обращались представители бизнес-сообщества.

