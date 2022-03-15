Собянин упростил оформление пропусков для грузовиков по просьбам предпринимателей
Мэр Москвы Сергей Собянин упростил оформление пропусков для грузового транспорта, который намерен въехать в город. Об этом сообщила пресс-служба мэра после заседания президиума городского правительства.
«В соответствии с постановлением максимальный срок действия разовых пропусков на въезд и передвижение по городу увеличивается с пяти до 10 суток. Срок оформления постоянных пропусков будет сокращен с 14 до 10 рабочих дней», - отметили в столичном руководстве.
Число необходимых для пропуска документов уменьшили. Также будет проще внести изменения в уже выданные пропуска и заявки. До конца 2022 года продлили упрощенный порядок выдачи ночных пропусков для транспортных средств с массой больше 3,5 тонн.
Изменения были призваны усилить пропускную способность и надежность логистических цепочек в столице для функционирования бизнеса и промышленности. Ранее с подобной просьбой в городские власти обращались представители бизнес-сообщества.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- «В любой момент». В Госдуме рассказали об индексации пенсий
- Женщина провалилась под землю с унитазом в Новосибирской области
- Зеленский: Украина не станет членом НАТО
- ДНР: 17 детей находятся в заложниках в Славянске
- Россиянам рассказали о часто возникающих болезнях после COVID-19
- В Петербурге потушили пожар в научно-техническом центре «Заслон»
- Великобритания расширила санкции против России
- Банк UniCredit не исключил прекращение работы в России
- BFMTV: Франция не рекомендовала бизнесу уходить с российского рынка
- Российские ученые разработали тест для выявления видов «омикрона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru