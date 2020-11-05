Собянин: Юго-Восточная хорда уже построена на одну треть

Одна треть Юго-Восточной хорды (ЮВХ) построена на данный момент. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра хода строительства участка ЮВХ от Рязанского проспекта до Третьего Транспортного кольца (ТТК).

Градоначальник отметил, что строительство продолжается, несмотря на пандемию. По его словам, участок от Рязанского проспекта до ТТК - один из ключевых. Сейчас он готов на 82%, а полностью его строительство завершится в следующем году. Полностью он заработаю позднее - после открытия съездов на Рязанский проспект.

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Юго-Восточная хорда пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. Она соединит целый ряд крупных автомагистралей города и улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы.

Ранее сообщалось, что камеры в Москве будут фиксировать непристегнутый ремень и телефон за рулем.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Дорожное СтроительствоСергей Собянин
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