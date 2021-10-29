Собянин: Строительство скоропомощного комплекса НИИ Склифосовского завершат в 2022 году
Сергей Собянин осмотрел строящийся стационарный комплекс НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Мэр Москвы рассказал, когда завершаться основные работы на этом объекте.
«Для того чтобы здесь, в "Склифе", оказывали современную, экстренную помощь, требуется создание такого мощного, большого скоропомощного корпуса, который бы обеспечивал комфортное пребывание пациентов и комфортную работу самих врачей. В 2022 году все основные работы должны в этом корпусе быть закончены», - отметил градоначальник.
Известно, что корпус будет рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день. Все они смогут получить полный комплекс необходимой помощи. Приемное отделение скоропомощного корпуса будет работать по принципу «триаж». Поступающих пациентов распределят по трем категориям: «красная» – это пациенты в тяжелом состоянии, «желтая», к которой отнесут тех, кто находится в состоянии средней степени тяжести и, наконец, «зеленая». Это пациенты, чье состояние стабильно удовлетворительное.
Сейчас готовность объекта составляет 40%.
Добавим, скоропомощные стационарные комплексы появятся на территории 5 городских стационаров: НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ГКБ им. Боткина, ГКБ им. Вересаева, ГКБ № 15 им. Филатова, а также ГКБ им. Буянова.
На прошлой неделе мэр российской столицы Сергей Собянин побывал в Центре амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы №1 в Южном округе. Визит градоначальника был приурочен к окончанию капитального ремонта здания на Загородном шоссе.
Как отметил Собянин, центр отвечает всем современным мировым стандартам, предоставляет весь комплекс диагностики и терапии пациентов. Медицинское учреждение рассчитано на приём жителей Центрального округа, а по некоторым профилям будет функционировать на восемь административных округов мегаполиса. По словам мэра, создание таких центров направлено на объединение всех требуемых процедур для больных горожан.
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