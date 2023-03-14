Собянин: Сложнейший ремонт мостов в центре Москвы проведен в кратчайшие сроки
За 10 лет в столице было капитально отремонтировано десять мостов через Москву-реку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Многие никогда не ремонтировались - сооружения буквально пересобрали заново. При этом сохранили все их исторические элементы», - отметил Собянин.
Больше половины переправ были построены в 1937-1969 годах. В частности, отремонтированы Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, которые признаны объектами культурного наследия. Также привели в порядок Братеевский, Нагатинский, Автозаводский, Строгинский, Шелепихинский мосты.
Собянин отметил, что работы были проведены в короткие сроки. Следующий ремонт переправ запланирован через 25 лет.
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