Собянин: Сложнейший ремонт мостов в центре Москвы проведен в кратчайшие сроки

За 10 лет в столице было капитально отремонтировано десять мостов через Москву-реку, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Многие никогда не ремонтировались - сооружения буквально пересобрали заново. При этом сохранили все их исторические элементы», - отметил Собянин.

Больше половины переправ были построены в 1937-1969 годах. В частности, отремонтированы Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, которые признаны объектами культурного наследия. Также привели в порядок Братеевский, Нагатинский, Автозаводский, Строгинский, Шелепихинский мосты.

Собянин отметил, что работы были проведены в короткие сроки. Следующий ремонт переправ запланирован через 25 лет.



