Собянин: С начала года в пяти округах Москвы построено 17 социальных объектов
В российской столице с начала текущего года построено и сдано в эксплуатацию 17 объектов социальной сферы. Такую статистику привёл мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как уточнил градоначальник, объекты возведены в Восточном, Южном, Юго-Восточном, Западном и Юго-Западном округах столицы. Сейчас продолжается строительство двух детских садов, в том числе, частного, в районах Очаково-Матвеевское и Солнцево. Кроме того, в Северном Бутове возводится спортивный комплекс «Качаловский».
Среди прочего, в районе Новогиреево на востоке мегаполиса оборудуют крытые поля для мини-футбола, также там закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В районе Богородское скоро примет пациентов новая взрослая поликлиника. Там же появится новое пожарное депо.
В Некрасовке на юго-востоке в 17 квартале до конца текущего года будет завершено строительство школы, ещё одну возведут к 2024 году на ул. 6-я Радиальная в районе Бирюлево Восточное.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru