Собянин: С начала года в пяти округах Москвы построено 17 социальных объектов

В российской столице с начала текущего года построено и сдано в эксплуатацию 17 объектов социальной сферы. Такую статистику привёл мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как уточнил градоначальник, объекты возведены в Восточном, Южном, Юго-Восточном, Западном и Юго-Западном округах столицы. Сейчас продолжается строительство двух детских садов, в том числе, частного, в районах Очаково-Матвеевское и Солнцево. Кроме того, в Северном Бутове возводится спортивный комплекс «Качаловский».