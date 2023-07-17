Собянин сообщил об открытии еще двух реконструированных детских поликлиник

В Москве по новому стандарту отремонтировали почти 100 поликлиник, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что сегодня первых пациентов приняли две детские клиники: в Северном Измайлово и Левобережном, а головное здание ДГП №133 было перестроено. Оно оснащено новейшим оборудованием. Рядом с ним обустроена детская площадка, а осенью-зимой там будут высажены деревья и кустарники, как это случилось с ДГП №122.

Первый филиал ДГП №122 на Щелковском шоссе обслуживает свыше 14 тысяч пациентов. Поликлиника оборудована самой современной техникой – цифровой рентген, офтальмологическая аппаратура и другие.

