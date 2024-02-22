Собянин рассказал об обновлении подвижного состава московского транспорта
Подвижной состав парка московских трамваев и электробусов будет полностью обновлен к 2030 году. Об этом в блоге на персональном сайте заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Также, по его словам, на 100% будет состоять из современного и комфортного подвижного состава парк поездов Московских центральных диаметров, на 95% — вагонов метро.
Кроме того, градоначальник перечислил основные направления Транспортной программы. Так, уже в этом году в московском метро начнется эксплуатация вагонов новой серии «Москва — 2024», в 2026-2030 годах ожидается разработка новой модификации поездов метро с элементами беспилотного управления, а в скором времени на новых диаметрах начнут курсировать поезда МЦД «Иволга 4.0» — впервые городской электропоезд оснастят тремя дверями в промежуточных вагонах.
Собянин подчеркнул, что электропоезд «Иволга» специально создавался специально для МЦД. Сейчас это наиболее современный российский поезд, который постоянно совершенствуется. Все версии «Иволги» отличаются плавностью хода, удобными креслами, зарядными устройствами и другими полезными сервисами для пассажиров.
Коснулся мэр Москвы и модернизации столичных электробусов. По его словам, производители будут работать над увеличением доли отечественных комплектующих, в частности, тяговой батареи. Для последующих поколений электробусов будут характерны увеличенный запас хода, большее количество посадочных мест и элементы беспилотного управления.
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