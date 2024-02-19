Собянин рассказал о развитии транспортной системы столицы до 2030 года

Власти Москвы намерены сделать одну из лучших транспортных систем в мире основой для развития столицы. О планах по развитию транспорта города до 2030 года рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, в 2010 году целью столичных властей было предотвращение транспортного коллапса и наиболее быстрое решение накопившихся проблем.

«За основу взяли развитие рельсового транспорта: метро и интеграцию железных дорог в городскую инфраструктуру. Параллельно шла расшивка узких мест на дорогах и строительство новой дорожной сети», – указал Собянин.

В столице было начато обновление парка подвижного состава всех видов транспорта, создано легальное такси, установлен контроль за соблюдением правил дорожного движения, введена платная парковка. Кроме того, в Москве запустили новые виды транспорта – регулярные электрические суда, каршеринг, велопрокат, прокат самокатов, увеличили в сотни раз протяженность пешеходных зон, ввели цифровые сервисы и мобильные приложения.

По словам Собянина, столица заняла первое место в Европе по темпам развития рельсового каркаса. Сейчас в городе доступны 430 станций метро, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Для пассажиров ввели карты «Тройка», оплату по биометрии, приложения «Московский транспорт», «Метро Москвы» и «Парковки России», множество умных сервисов. Кроме того, в столице работает самый современный в Европе ситуационный центр Центра организации дорожного движения, самый молодой европейский парк наземного городского транспорта, лучшая в России система оплаты парковок.

«Планы на будущее – огромные по всем направлениям. Еще больше вырастет сеть рельсового каркаса, а Москва примет самое активное участие в работе над крупными инфраструктурными проектами федерального значения – такими, как Высокоскоростная магистраль и развитие Центрального транспортного узла», — поделился мэр.

Для комфорта пассажиров продолжат обновлять подвижной состав, создавать Московские городские вокзалы, повысят пешеходную доступность новых кварталов, увеличат использование современных технологий, в частности, для развития беспилотного трамвая. Также в Москве планируют активнее внедрять искусственный интеллект для управления Интеллектуальной транспортной системой и тарифами на парковки. Кроме того, большую часть транспортного парка составят современные электрические модели отечественного производства, от такси до пригородных поездов.

Собянин подчеркнул, что более 90% москвичей позитивно оценивают преобразования в транспорте города за последние 10 лет и особенно отмечают развитие метро и новых видов транспорта – электробусов, МЦД и МЦК.

«Что касается идей о будущем, то жители Москвы считают, что оно за электротранспортом, а из новых видов транспорта может появиться беспилотный. Если говорить об инновационных технологиях, то, по мнению москвичей, будут активно развиваться биометрия и другие способы бесконтактной оплаты, а безопасность пассажиров будет обеспечиваться преимущественно за счет видеонаблюдения», – указал градоначальник.

В 2024 – 2030 годах власти уделят внимание развитию рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла, созданию сети высокоскоростных магистралей. Так, до 2030 года планируется открыть новые линии метро (Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую), 48 станций рельсового каркаса. В тарифную систему транспорта включат 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги, на всем Центральном транспортном узле организуют тактовое движение поездов, реконструируют и модернизируют 125 станций МЦД и МЦК.

Также Собянин напомнил о планах реализовать проект ВСМ-1 «Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург» совместно с правительством РФ, ОАО «РЖД», Сбером и администрациями регионов. Это позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом почти вдвое, с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут.

