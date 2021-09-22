Собянин рассказал о развитии сети детских технопарков в Москве

Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта (МИИТ). Градоначальник выразил надежду на то, что совместный проект правительства Москвы, Минтранса и ведущего университета страны будет очень востребован.

Также столичный мэр добавил, что в Москве уже создано 18 детских технопарков. По словам Собянина, они, как правило, создаются в сотрудничестве с крупными университетами и корпорациями.

«В целом за эти годы около 350 тысяч человек уже проучились в этих технопарках. Многие из них получили навыки инженерной работы, поступили в федеральные вузы, в том числе и в Бауманку, и в МГУ, и в другие ведущие институты», - отметил Собянин, подчеркнув, что навыки, которые получают дети и подростки в технопарках, помогут привить им интерес к науке и новейшим технологиям.