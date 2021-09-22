Собянин рассказал о развитии сети детских технопарков в Москве

Сергей Собянин открыл детский технопарк «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта (МИИТ). Градоначальник выразил надежду на то, что совместный проект правительства Москвы, Минтранса и ведущего университета страны будет очень востребован.

Также столичный мэр добавил, что в Москве уже создано 18 детских технопарков. По словам Собянина, они, как правило, создаются в сотрудничестве с крупными университетами и корпорациями.

«В целом за эти годы около 350 тысяч человек уже проучились в этих технопарках. Многие из них получили навыки инженерной работы, поступили в федеральные вузы, в том числе и в Бауманку, и в МГУ, и в другие ведущие институты», - отметил Собянин, подчеркнув, что навыки, которые получают дети и подростки в технопарках, помогут привить им интерес к науке и новейшим технологиям.

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А ранее в сентябре сообщалось, что детские технопарки Москвы вновь запускают бесплатные семейные мастер-классы. Занятия начались 4 сентября и продлятся до 12 декабря.

Напомним, первая в этом году серия практикумов для семей проходила в детских технопарках с марта по июль. В занятиях приняли участие 4,3 тыс. горожан разных возрастов. Второй цикл познавательных мастер-классов приурочен к новому учебному году, отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Мастер-классы будут проходить в девяти детских технопарках: «Наукоград» МФЮА, «Инжинириум» МГТУ имени Баумана, «Траектория взлета» МАИ, «Кулибин Про», «Вертикальный взлет», «На Зорге», детский технопарк равных возможностей РГСУ, научно-образовательный технопарк НИЦ «Курчатовский институт», а также «Байтик» в Троицке (ТиНАО).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииДетиМоскваСергей Собянин
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