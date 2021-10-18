Сергей Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы. В блоге на своём персональном сайте мэр Москвы написал, что «в общественном сознании большие города представляются сгустками проблем. Считается само собой разумеющимся, что они наносят максимальный ущерб экологии».

«Однако, если корректно посчитать, то жители больших городов оставляют гораздо меньший экологический след, по сравнению с жителями небольших поселений», - подчеркнул градоначальник.

По словам Собянина, с 1990 года население Москвы увеличилось на треть. При этом эмиссия CO2 уменьшилась на четверть, а выбросы вредных веществ в атмосферу сегодня в 2 раза ниже, чем 10 лет назад. Градоначальник подчеркнул, что развитие мегаполисов – не препятствие, а ключ к решению многих экологических проблем.