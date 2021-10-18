Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы
Сергей Собянин рассказал о развитии энергетического комплекса Москвы. В блоге на своём персональном сайте мэр Москвы написал, что «в общественном сознании большие города представляются сгустками проблем. Считается само собой разумеющимся, что они наносят максимальный ущерб экологии».
«Однако, если корректно посчитать, то жители больших городов оставляют гораздо меньший экологический след, по сравнению с жителями небольших поселений», - подчеркнул градоначальник.
По словам Собянина, с 1990 года население Москвы увеличилось на треть. При этом эмиссия CO2 уменьшилась на четверть, а выбросы вредных веществ в атмосферу сегодня в 2 раза ниже, чем 10 лет назад. Градоначальник подчеркнул, что развитие мегаполисов – не препятствие, а ключ к решению многих экологических проблем.
А ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что запуск сервиса «Вывоз ненужных вещей» поможет экологии Москвы, а также формированию ответственного отношения к раздельному сбору отходов среди москвичей.
Отмечается, что сервис доступен на официальном сайте мэра столицы, теперь там можно оставить заявку на вывоз мусора, даже если речь идет о крупногабаритных вещах.
«В назначенный день к жильцу приедет машина с грузчиками, которые вынесут из квартиры ненужные крупногабаритные вещи: бытовую технику, мебель и так далее. Но там, где необходим демонтаж, грузчики помочь не смогут - это нужно сделать заранее», - добавил Козлов.
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