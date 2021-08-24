Собянин рассказал о расширении проекта видеотрансляций из московских роддомов

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги полутора лет работы системы видеотрансляций из роддомов.

«Хороший шанс родить здорового ребенка есть практически у каждой женщины, включая тех, кто страдает диабетом и другими хроническими заболеваниями. И в абсолютном большинстве случаев мама с ребенком очень быстро выписываются из роддома домой. Но случается и так, что недоношенный ребеночек должен задержаться в роддоме, а мама по объективным причинам не может находиться все время рядом. На этот случай по просьбам родителей мы организовали видеотрансляции из отделений реанимации и патологии новорожденных», — рассказал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил Собянин, в рамках пилотного проекта в перинатальном центре ГКБ №24 на кувезах для недоношенных детей установили камеры видеонаблюдения, с помощью которых родители могут постоянно следить за состоянием своих малышей.

«Конечно, переживания за судьбу родного человечка никуда не исчезнут. Но когда он у вас перед глазами, на душе становится чуточку легче», — считает мэр.

Собянин пояснил, что для получения доступа к видеотрансляции родителям необходимо написать заявление, решение примет заведующий отделением или лечащий врач.

Отмечается, что видеотрансляция проходит круглосуточно, за исключением периода проведения лечебно-диагностических манипуляций или технических работ. Записи не сохраняются и никуда не передаются, доступ к ним есть только у родителей и ограниченного круга специалистов.

«За 1,5 года пилотного проекта этой возможностью воспользовалось 437 семей. Как показал опрос родителей, в 96% случаев наблюдение за ребенком приносило им спокойствие», — рассказал Собянин.

Мэр добавил, что к пилотному проекту подключились также неонатологические и реанимационные отделения Инфекционной клинической больницы №2, Морозовской детской городской больницы и роддома ГКБ №15 имени Филатова.

