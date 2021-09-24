Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о радикальном улучшении ситуации с подростковым травматизмом на дорогах.

Градоначальник напомнил о проходящей в Москве и других регионах Всероссийской неделе безопасности дорожного движения, подчеркнув, что за последние 10 лет в столице радикально снизились детская смертность и травматизм на дорогах. Так, число погибших в ДТП детей снизилось с 12 человек в 2010 г. до 3 человек в 2020 г., пострадавших — с 1043 до 634 человек.

«В плане дорожного травматизма столица уже сегодня является самым безопасным регионом страны. Но все же это не предел возможного», — написал мэр в блоге на своём персональном сайте.

Собянин отметил, что для дальнейшего снижения количества ДТП с участием детей и подростков власти города продолжают наводить порядок на дорогах. Интеллектуальная транспортная система обеспечивает автоматизированное управление транспортными потоками. Для профилактики опасной езды используются камеры фото- видеофиксации нарушений ПДД, а также патрулирование сотрудников ГИБДД.

Мэр рассказал, что власти столицы наводят порядок в работе такси, контролируя режим труда и отдыха водителей с помощью информационной системы «Аналитика работы такси».

«И, что очень важно, за последние 10 лет мы построили в Москве 271 внеуличный пешеходный переход и организовали более 2,5 тысяч новых наземных переходов. Установили несколько тысяч новых светофоров», — добавил градоначальник.

По словам Собянина, ежегодно вместе с ГИБДД в Москве проводится анализ пешеходных маршрутов, которыми активно пользуются дети и подростки, и по его итогам разрабатываются и реализуются рекомендации по безопасности движения на этих участках. Кроме того, рядом с образовательными учреждениями появляется контрастное освещение переходов.

Также ежегодно накануне 1 сентября ГИБДД и городские службы проверяют состояние дорожной инфраструктуры у образовательных учреждений. К концу года будут подготовлены новые рекомендации по организации безопасных зон в радиусе 200 м от школ, это поможет радикально снизить вероятность происшествий.

Собянин подчеркнул, что важно обучать школьников правилам безопасного поведения и разъяснять, как избежать опасностей на дорогах. До конца года в столице планируется разработать единую образовательную программу по безопасному поведению на дорогах, которая будет использоваться во всех школах города.

