Собянин рассказал о радикальном улучшении ситуации с подростковым травматизмом на дорогах
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о радикальном улучшении ситуации с подростковым травматизмом на дорогах.
Градоначальник напомнил о проходящей в Москве и других регионах Всероссийской неделе безопасности дорожного движения, подчеркнув, что за последние 10 лет в столице радикально снизились детская смертность и травматизм на дорогах. Так, число погибших в ДТП детей снизилось с 12 человек в 2010 г. до 3 человек в 2020 г., пострадавших — с 1043 до 634 человек.
«В плане дорожного травматизма столица уже сегодня является самым безопасным регионом страны. Но все же это не предел возможного», — написал мэр в блоге на своём персональном сайте.
Собянин отметил, что для дальнейшего снижения количества ДТП с участием детей и подростков власти города продолжают наводить порядок на дорогах. Интеллектуальная транспортная система обеспечивает автоматизированное управление транспортными потоками. Для профилактики опасной езды используются камеры фото- видеофиксации нарушений ПДД, а также патрулирование сотрудников ГИБДД.
Мэр рассказал, что власти столицы наводят порядок в работе такси, контролируя режим труда и отдыха водителей с помощью информационной системы «Аналитика работы такси».
«И, что очень важно, за последние 10 лет мы построили в Москве 271 внеуличный пешеходный переход и организовали более 2,5 тысяч новых наземных переходов. Установили несколько тысяч новых светофоров», — добавил градоначальник.
По словам Собянина, ежегодно вместе с ГИБДД в Москве проводится анализ пешеходных маршрутов, которыми активно пользуются дети и подростки, и по его итогам разрабатываются и реализуются рекомендации по безопасности движения на этих участках. Кроме того, рядом с образовательными учреждениями появляется контрастное освещение переходов.
Также ежегодно накануне 1 сентября ГИБДД и городские службы проверяют состояние дорожной инфраструктуры у образовательных учреждений. К концу года будут подготовлены новые рекомендации по организации безопасных зон в радиусе 200 м от школ, это поможет радикально снизить вероятность происшествий.
Собянин подчеркнул, что важно обучать школьников правилам безопасного поведения и разъяснять, как избежать опасностей на дорогах. До конца года в столице планируется разработать единую образовательную программу по безопасному поведению на дорогах, которая будет использоваться во всех школах города.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- Стоимость нефти Brent достигла максимума с 2018 года
- На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае продолжается поиск чёрных ящиков
- Экс-главу Каталонии Пучдемона задержали в Италии
- Кричевский: После выборов в Тольятти вернутся лихие 90-е
- 20 стран выдвинули Тедроса Аданома Гебрейсуса на пост главы ВОЗ
- Опрос: только 3% россиян полностью довольны размером своей зарплаты
- Экс-замглавы ПФР дали четыре года колонии за многомиллионную взятку
- США направят до $45 млн на восстановление системы здравоохранения Украины
- Бизнес попросил отменить 14-дневный карантин для экспатов
- Бастрыкин: персонал вуза в Перми не имел алгоритма действий в экстремальных ситуациях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru