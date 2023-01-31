Собянин рассказал о преимуществах межотраслевой кооперации для компаний-участников МИК
Уже более 35 тысяч организаций из 82 субъектов федерации прошли регистрацию на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Такую статистку привёл мэр российской столицы Сергей Собянин.
Градоначальник рассказал, что МИК даёт возможность для кооперации стартапов, научных организаций, промышленных предприятий, корпораций, позволяет запускать совместные проекты в рамках импортозамещения. Механизм позволяет участникам объединяться в межотраслевые кластеры на базе i.moscow.
Согласно данным столичных властей, свыше 900 компаний совместно уже воплощают в жизнь 39 высокотехнологичных проектов в рамках 15 таких объединений в приоритетных отраслях экономики. Для них получено одобрение грантов на сумму свыше 800 миллионов рублей. За счёт этого компании компенсируют затраты на приобретение недвижимости, оборудования, программного обеспечения, подключение к инженерным сетям.
Как подчеркнул Сергей Собянин, такой подход позволяет российской столице развиваться в том числе в сфере медицинского оборудования, фармацевтического производства, выпуска ленты для чеков, которая оказалась в дефиците с введением западных санкций.
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