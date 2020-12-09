Собянин рассказал о поддержке социально ориентированных НКО
Власти Москвы безвозмездно передают некоммерческим организациям 50 помещений для оказания помощи горожанам. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с лидерами социально ориентированных НКО. Все они смогут получить помещения от города по итогам отбора в рамках программы «Москва - добрый город».
Собянин назвал этот проект уникальным. Он также заявил о необходимости усилить благотворительную деятельность в период пандемии.
Кроме того, градоначальник отметил, что конкурс среди НКО на право получить помещение мотивирует его участников развиваться, запускать новые проекты. Собянин выразил надежду, что выделенные для НКО помещения будут использоваться эффективно.
«Я от всей души желаю вам успехов, чтобы маленькие девчонки и мальчишки, люди с ограниченными возможностями сказали всем вам спасибо - это главный результат», - сказал он.
Помещения высвободились в рамках реорганизации столичной службы занятости населения и перевода сотрудников территориальных центров занятости в офисы госуслуг «Мои документы», сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что более тысячи социально значимых проектов с 2016 года стали обладателями грантов мэра Москвы для некоммерческих оргазаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru