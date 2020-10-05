Собянин рассказал о новых сервисах Московской электронной школы

Собянин Собянин рассказал о модернизации и новых сервисах платформы Московская электронная школа (МЭШ). Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В частности, мэр российской столицы подчеркнул, что в разгар пандемии число обращений к МЭШ выросло в 2,5 раза по сравнению с началом прошлого учебного года. Ежедневно сервисами электронного дневника пользовались 800-850 тысяч школьников. Учителя создали больше 5 тысяч новых сценариев уроков и учебных пособий.

Кроме того, Сергей Собянин подчеркнул, что, начиная с апреля, пользователям доступны цифровые домашние задания.

«Удобно: можно посмотреть предмет, дату проверки, а также статус выполнения задания. Проходить тесты теперь можно неограниченное число раз. Учителя получили обновленный конструктор уроков и электронных пособий, который позволяет более продуктивно и комфортно создавать контент и открывает более широкие возможности для творчества», - отметил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что в тестовом режиме заработал сервис видеоконференций. Родителям и школьникам больше не нужно искать в чатах или в почте ссылки на сторонние ресурсы. Перейти на онлайн-урок можно прямо из электронного дневника.

Депутат Мосгордумы отметила роль МЭШ в образовательном процессе в период пандемии

Напомним, в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что в библиотеке Московской электронной школы в открытом доступе размещены свыше миллиона учебных материалов, в том числе, сценарии уроков, электронные пособия, учебники, а также интерактивные приложения и тесты.

Ракова отмечала, что авторы самых востребованных сценариев, учебных пособий и приложений получают гранты от правительства Москвы. Их обладателями уже стали 1 тысяча 430 педагогов из 443 школ, в том числе и из других регионов России.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваШкольникиПандемияКоронавирусСергей Собянин
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