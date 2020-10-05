Собянин рассказал о новых сервисах Московской электронной школы

Собянин Собянин рассказал о модернизации и новых сервисах платформы Московская электронная школа (МЭШ). Об этом градоначальник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В частности, мэр российской столицы подчеркнул, что в разгар пандемии число обращений к МЭШ выросло в 2,5 раза по сравнению с началом прошлого учебного года. Ежедневно сервисами электронного дневника пользовались 800-850 тысяч школьников. Учителя создали больше 5 тысяч новых сценариев уроков и учебных пособий.

Кроме того, Сергей Собянин подчеркнул, что, начиная с апреля, пользователям доступны цифровые домашние задания.

«Удобно: можно посмотреть предмет, дату проверки, а также статус выполнения задания. Проходить тесты теперь можно неограниченное число раз. Учителя получили обновленный конструктор уроков и электронных пособий, который позволяет более продуктивно и комфортно создавать контент и открывает более широкие возможности для творчества», - отметил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что в тестовом режиме заработал сервис видеоконференций. Родителям и школьникам больше не нужно искать в чатах или в почте ссылки на сторонние ресурсы. Перейти на онлайн-урок можно прямо из электронного дневника.