Собянин рассказал о масштабном благоустройстве территорий школ и детсадов в 2023 году
С начала текущего года в столице обновлено 167 территорий образовательных учреждений в 79 районах Москвы. Об этом на своем портале заявил московский мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что результаты благоустройства видны невооруженных глазом — стадионы и школьные дворы стали центром притяжения для местных жителей, а школьные уроки физкультуры после обеда уступают место бурной жизни москвичей.
Мэр Москвы отметил, что летом столичные службы обновили комплексы уличных тренажеров и стадионы, оборудовали их травмобезопасным покрытием, установили дополнительное освещение, высаживали растения и разместили качели и горки для маленьких москвичей. На некоторых объектах появились тематические площадки, например, для освоения ПДД.
Самым крупным объектом стала территория у колледжа №23 на улице Молостовых (район Ивановское, ВАО). Здесь появился крупный спортивный кластер — новое футбольное поле с трибунами и беговой дорожкой, турники, брусья и тренажеры, памп-трек, площадка для стритбола и игры в бочче, а также игровая зона с горками, каруселями, качелями, стенкой для рисования и тренажерами для развития мелкой моторики.
Сразу пять спортивных площадок (зона воркаута, футбольное поле, волейбольная площадка и две многофункциональные) обновили на территории «Школы на проспекте Вернадского» в районе Тропарево-Никулино (ЗАО).
На улице Герасима Курина (район Фили-Давыдково, ЗАО) в детском саду при школе №2101 появились игровые зоны и три спортплощадки с качелями, качалками, песочницами, развивающими тач-панелями, игровыми домиками и машинами.
Также новые песочницы, игровые поля и лабиринт появились при школе №763 и детском саду на улице Стартовая (Лосиноостровский район, СВАО). Также здесь оборудована метеорологическая площадка, где дети могут изучать смену погоды и знакомиться с природными явлениями, а на прилегающих дорожках нарисованы многоуровневые классики.
На территории Первого Московского образовательного комплекса на улице Тихомирова (район Северное Медведково, СВАО) появились комфортные зоны отдыха с навесами и круглыми скамейками, а также традиционные площадки для баскетбола, футбола и волейбола и теннисные столы.
В заключение мэр рассказал о создании большого современного спортивного ядра при школе №2097 на бульваре Яна Райниса (СЗАО). Для детей постарше здесь оборудованы футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, большая хоккейная коробка, прыжковая яма, зона воркаута, стол для текбола и сеть беговых дорожек, а для малышей разместили детскую площадку с качелями. Также здесь есть рекреационная зона с подвесными качелями и многоярусной трибуной, где можно организовать школьные мероприятия или просто провести время на перемене.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин рассказал о масштабном благоустройстве территорий школ и детсадов в 2023 году
- Минобороны заявило об уничтожении дрона самолетного типа над Брянской областью
- Богомаз: Благодаря бдительным гражданам над Брянском сбили три беспилотника
- Опрос: 63% россиян поддержали бы исключение произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ
- В России разработали бункер на «лыжах» для зоны спецоперации
- Министр обороны Британии официально подал в отставку
- Из-за ограничений в московских аэропортах 45 рейсов ушли на запасные аэродромы
- Guardian: Вступление Украины в ЕС ускорят только при «максимальном давлении»
- В Брянской области нейтрализовали готовившую теракты украинскую ДРГ
- Число погибших из-за пожара в Йоханнесбурге достигло 56
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru