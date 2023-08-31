Собянин рассказал о масштабном благоустройстве территорий школ и детсадов в 2023 году

Он отметил, что результаты благоустройства видны невооруженных глазом — стадионы и школьные дворы стали центром притяжения для местных жителей, а школьные уроки физкультуры после обеда уступают место бурной жизни москвичей.

Мэр Москвы отметил, что летом столичные службы обновили комплексы уличных тренажеров и стадионы, оборудовали их травмобезопасным покрытием, установили дополнительное освещение, высаживали растения и разместили качели и горки для маленьких москвичей. На некоторых объектах появились тематические площадки, например, для освоения ПДД.

Самым крупным объектом стала территория у колледжа №23 на улице Молостовых (район Ивановское, ВАО). Здесь появился крупный спортивный кластер — новое футбольное поле с трибунами и беговой дорожкой, турники, брусья и тренажеры, памп-трек, площадка для стритбола и игры в бочче, а также игровая зона с горками, каруселями, качелями, стенкой для рисования и тренажерами для развития мелкой моторики.

Сразу пять спортивных площадок (зона воркаута, футбольное поле, волейбольная площадка и две многофункциональные) обновили на территории «Школы на проспекте Вернадского» в районе Тропарево-Никулино (ЗАО).

На улице Герасима Курина (район Фили-Давыдково, ЗАО) в детском саду при школе №2101 появились игровые зоны и три спортплощадки с качелями, качалками, песочницами, развивающими тач-панелями, игровыми домиками и машинами.

Также новые песочницы, игровые поля и лабиринт появились при школе №763 и детском саду на улице Стартовая (Лосиноостровский район, СВАО). Также здесь оборудована метеорологическая площадка, где дети могут изучать смену погоды и знакомиться с природными явлениями, а на прилегающих дорожках нарисованы многоуровневые классики.

На территории Первого Московского образовательного комплекса на улице Тихомирова (район Северное Медведково, СВАО) появились комфортные зоны отдыха с навесами и круглыми скамейками, а также традиционные площадки для баскетбола, футбола и волейбола и теннисные столы.

В заключение мэр рассказал о создании большого современного спортивного ядра при школе №2097 на бульваре Яна Райниса (СЗАО). Для детей постарше здесь оборудованы футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, большая хоккейная коробка, прыжковая яма, зона воркаута, стол для текбола и сеть беговых дорожек, а для малышей разместили детскую площадку с качелями. Также здесь есть рекреационная зона с подвесными качелями и многоярусной трибуной, где можно организовать школьные мероприятия или просто провести время на перемене.

