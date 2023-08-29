Собянин анонсировал масштабную программу реконструкции столичных школ
29 августа 202313:23
Московские власти со следующего года запустят масштабную программу реконструкции школьных зданий, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме.
На сегодняшний день в столице около тысячи школьных зданий находятся в «морально устаревшем состоянии».
«Мы решились и поставили себе задачу – в следующем году начать масштабное проектирование и начать реконструкцию первых 50 школ», - сказал Собянин.
По его словам, в перспективе около ста зданий школ будут ежегодно реконструированы. Мэр также анонсировал строительство новых образовательных учреждений – на ближайшие два года в планах возвести около 160 новых зданий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru