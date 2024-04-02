Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Народное Ополчение»
Запуск в эксплуатацию Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена позволит улучшить транспортное обслуживание 800 тысяч горожан, сообщил Сергей Собянин. Мэр ознакомился на месте с ходом строительства станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской ветки подземки.
Как отметил градоначальник, речь идёт об одном из самых больших радиусов метро, его протяжённость составит 18,5 километров. Помимо прочего, она даст возможность разгрузить Новорижское шоссе.
Сейчас заканчиваются работы по проходке перегонных тоннелей между станциями «Народное Ополчение» и «Звенигородская». «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской ветки станет пересадочной на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Общая строительная готовность уже превысила 30%.
Новая линия протянется от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за Московской кольцевой автодорогой. Предусмотрены пересадки на Московское центральное кольцо и четыре линии подземки.
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