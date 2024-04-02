Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Народное Ополчение»

Сейчас заканчиваются работы по проходке перегонных тоннелей между станциями «Народное Ополчение» и «Звенигородская». «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской ветки станет пересадочной на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Общая строительная готовность уже превысила 30%.

Новая линия протянется от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за Московской кольцевой автодорогой. Предусмотрены пересадки на Московское центральное кольцо и четыре линии подземки.

