Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Народное Ополчение»

Запуск в эксплуатацию Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена позволит улучшить транспортное обслуживание 800 тысяч горожан, сообщил Сергей Собянин. Мэр ознакомился на месте с ходом строительства станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской ветки подземки.

Как отметил градоначальник, речь идёт об одном из самых больших радиусов метро, его протяжённость составит 18,5 километров. Помимо прочего, она даст возможность разгрузить Новорижское шоссе.

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Сейчас заканчиваются работы по проходке перегонных тоннелей между станциями «Народное Ополчение» и «Звенигородская». «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской ветки станет пересадочной на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Общая строительная готовность уже превысила 30%.

Новая линия протянется от Московского международного делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за Московской кольцевой автодорогой. Предусмотрены пересадки на Московское центральное кольцо и четыре линии подземки.

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Фото: mos.ru
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