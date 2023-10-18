Собянин: Промзону «Прожектор» ждет масштабная реконструкция и благоустройство

Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил об одобрении проекта реорганизации части промышленной зоны «Прожектор» в районе Перово в Восточном административном округе. Данная территория занимает площадь около 200 гектаров.

В данный момент там в основном расположены складские помещения. По словам градоначальника, на этом месте появятся жилые кварталы, в том числе, для переселения москвичей в рамках программы реновации. Дома будут рассчитаны на проживание около 18 тысяч человек.