Собянин: Промзону «Прожектор» ждет масштабная реконструкция и благоустройство

Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил об одобрении проекта реорганизации части промышленной зоны «Прожектор» в районе Перово в Восточном административном округе. Данная территория занимает площадь около 200 гектаров.

В данный момент там в основном расположены складские помещения. По словам градоначальника, на этом месте появятся жилые кварталы, в том числе, для переселения москвичей в рамках программы реновации. Дома будут рассчитаны на проживание около 18 тысяч человек.

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«Построим всю необходимую социальную инфраструктуру: школы, детские сады, поликлинику, торгово-развлекательный комплекс со спортивным комплексом и другие объекты», – написал мэр в своём Telegram-канале.

Помимо строительства жилья, проект реорганизации промзоны предполагает ремонт и прокладку 3,4 километра дорог, благоустройство окружающей среды - бульваров, скверов и территорий внутри кварталов. Будут обустроены автомобильные парковки, зарядная станция для электромобилей.

Ещё одна положительна составляющая проекта заключается в создании до 10 тысяч новых рабочих мест, благодаря его реализации.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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