Собянин: Промзону «Прожектор» ждет масштабная реконструкция и благоустройство
Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил об одобрении проекта реорганизации части промышленной зоны «Прожектор» в районе Перово в Восточном административном округе. Данная территория занимает площадь около 200 гектаров.
В данный момент там в основном расположены складские помещения. По словам градоначальника, на этом месте появятся жилые кварталы, в том числе, для переселения москвичей в рамках программы реновации. Дома будут рассчитаны на проживание около 18 тысяч человек.
«Построим всю необходимую социальную инфраструктуру: школы, детские сады, поликлинику, торгово-развлекательный комплекс со спортивным комплексом и другие объекты», – написал мэр в своём Telegram-канале.
Помимо строительства жилья, проект реорганизации промзоны предполагает ремонт и прокладку 3,4 километра дорог, благоустройство окружающей среды - бульваров, скверов и территорий внутри кварталов. Будут обустроены автомобильные парковки, зарядная станция для электромобилей.
Ещё одна положительна составляющая проекта заключается в создании до 10 тысяч новых рабочих мест, благодаря его реализации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru