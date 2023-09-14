Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны «Огородный проезд»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что им был утверждён проект, согласно которому на месте участков бывшей промзоны «Огородный проезд» будет создан современный квартал смешанной застройки.
Он указал, что в рамках комплексного развития северной части бывшей промзоны в Марьиной Роще и Бутырском районе будут построены жилые многоквартирные дома, которые будут заселяться в рамках программы реновации.
Кроме того, здесь появятся объекты общественно-делового назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиница и база для коммунальных служб.
«Таким образом создадим 2,7 тысячи рабочих мест, а предполагаемый объём инвестиций составит почти 30 млрд рублей», - написал градоначальник, добавив, что всего в столице в стадии реализации находятся 43 проекта комплексного развития территорий.
Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в рамках программы комплексного развития территорий на юго-востоке Москвы будет реорганизована бывшая промзона «Карачарово», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Европейский центробанк повысил базовую ставку до 4,5 процента
- FPV-дрон «Упырь» начали применять в ходе спецоперации на донецком направлении
- Миронов внес в Думу законопроект о запрете на продажу оружия новым гражданам РФ
- Эрдоган рассказал, что спит не больше 5-6 часов в сутки
- Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников американского посольства
- Bloomberg: Российские бизнесмены с февраля 2022 года вывели из Европы $50 млрд
- Президент Сербии заявил о безрезультатных переговорах с премьером Косова
- Песков: Москва не понимает логику введения и снятия антироссийских санкций
- Швеция провела тренинг по пилотированию истребителей для ВСУ
- Карпин заявил о возможном уходе из «Ростова» и сборной России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru