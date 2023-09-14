Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны «Огородный проезд»

Он указал, что в рамках комплексного развития северной части бывшей промзоны в Марьиной Роще и Бутырском районе будут построены жилые многоквартирные дома, которые будут заселяться в рамках программы реновации.

Кроме того, здесь появятся объекты общественно-делового назначения, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиница и база для коммунальных служб.

«Таким образом создадим 2,7 тысячи рабочих мест, а предполагаемый объём инвестиций составит почти 30 млрд рублей», - написал градоначальник, добавив, что всего в столице в стадии реализации находятся 43 проекта комплексного развития территорий.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в рамках программы комплексного развития территорий на юго-востоке Москвы будет реорганизована бывшая промзона «Карачарово», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».