Собянин прокомментировал новые меры по борьбе с COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге заявил, что меры по борьбе с коронавирусом, которые принимают столичные власти, необходимы для сохранения жизни людей.
По его словам, ситуация с COVID-19 в столице «остаётся очень сложной» и в больницах находится более 14 тысяч больных, чьё состояние оценивается, как тяжёлое.
«Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей. Берегите себя», - написал градоначальник.
Ранее Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня предприятия общепита смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трёх дней, сообщает RT.
Кроме того, глава Москвы с 22 июня временно запретил проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с числом участников более 500 человек, пишет Ura.ru.
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