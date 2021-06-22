Собянин прокомментировал новые меры по борьбе с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге заявил, что меры по борьбе с коронавирусом, которые принимают столичные власти, необходимы для сохранения жизни людей.

По его словам, ситуация с COVID-19 в столице «остаётся очень сложной» и в больницах находится более 14 тысяч больных, чьё состояние оценивается, как тяжёлое.

«Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей. Берегите себя», - написал градоначальник.

Ранее Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня предприятия общепита смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трёх дней, сообщает RT.

Кроме того, глава Москвы с 22 июня временно запретил проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с числом участников более 500 человек, пишет Ura.ru.