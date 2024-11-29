Собянин: Программа «Сделано в Москве» объединила более 6 тыс. столичных компаний

К программе «Сделано в Москве» уже присоединились больше шести тысяч компаний — представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Причём продвижение участникам обеспечивается как в онлайн, так и в офлайн форматах. За счёт такой поддержки предприниматели Москвы смогли дополнительно реализовать более 125 тысяч единиц товара.

В феврале нынешнего года в кластере «Ломоносов» открылся первый флагманский магазин «Сделано в Москве». До конца 2024-го начнут работу еще четыре фирменных точки реализации товаров. Предстоящей зимой откроется «Маркет волшебства» на Болотной площади в рамках проекта «Зима в Москве». Кроме того, на центральных улицах мегаполиса заработают тематические павильоны.

В рамках программа Made in Moscow власти города предоставляет предпринимателям-экспортерам полный спектр поддержки. Это уже помогло заключить экспортные контракты на сумму свыше 108 миллиардов рублей.

