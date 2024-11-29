Собянин: Программа «Сделано в Москве» объединила более 6 тыс. столичных компаний
Мэр российской столицы Сергей Собянин утвердил стратегию поддержки городских брендов потребительской продукции по программе «Сделано в Москве» на период до 2030 года. Решение принято по итогам заседания Президиума правительства Москвы.
Флагманский проект поддержки производителей столицы, которые выпускают продукцию более чем в 35 товарных категориях, был запущен в 2022 году. Её основные цели — содействие росту х брендов потребительской продукции, произведенной в Москве, повышение лояльности потребителей, а также помощь в выходе производителей на новые рынки.
К программе «Сделано в Москве» уже присоединились больше шести тысяч компаний — представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Причём продвижение участникам обеспечивается как в онлайн, так и в офлайн форматах. За счёт такой поддержки предприниматели Москвы смогли дополнительно реализовать более 125 тысяч единиц товара.
В феврале нынешнего года в кластере «Ломоносов» открылся первый флагманский магазин «Сделано в Москве». До конца 2024-го начнут работу еще четыре фирменных точки реализации товаров. Предстоящей зимой откроется «Маркет волшебства» на Болотной площади в рамках проекта «Зима в Москве». Кроме того, на центральных улицах мегаполиса заработают тематические павильоны.
В рамках программа Made in Moscow власти города предоставляет предпринимателям-экспортерам полный спектр поддержки. Это уже помогло заключить экспортные контракты на сумму свыше 108 миллиардов рублей.
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