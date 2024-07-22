Москва поддержала промышленные предприятия на сумму более 150 млрд рублей
Столичные власти оказали поддержку московским промышленным предприятиям более чем на 150 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что город предоставляет промышленникам более 20 системных мер помощи, в частности, льготные инвестиции и кредиты, воспользоваться которыми могут предприятия из разных отраслей.
В частности, с помощью льготных кредитов удалось построить основной и экспериментальные заводы компонентов для модульного строительства, было приобретено дополнительное оборудование разработчиком и производителем кабельной продукции, а также одним из московских заводов была куплена машина для производства экологичной упаковки.
Для получения поддержки компании должны заключить кредитный договор и обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, напомнил столичный мэр.
По словам гендиректора НПП «Итэлма» Алексея Воробьева, предприятие благодаря фонду сумело вложить в развитие производственных линий свыше 400 млн рублей. «Город компенсировал часть затрат по инвестиционному кредиту, что позволило нам снизить финансовую нагрузку и направить средства на расширение производства», — пояснил он. Воробьев добавил, что благодаря этому удалось приобрести шесть дополнительных единиц оборудования для изготовления санкционно-стойкой автомобильной электроники.
Ранее министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что фонд работает уже 12 лет. Благодаря его помощи на производстве внедряются новые технологии, строятся предприятия и создаются современные роботизированные линии.
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