Москва поддержала промышленные предприятия на сумму более 150 млрд рублей

Столичные власти оказали поддержку московским промышленным предприятиям более чем на 150 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что город предоставляет промышленникам более 20 системных мер помощи, в частности, льготные инвестиции и кредиты, воспользоваться которыми могут предприятия из разных отраслей.

В частности, с помощью льготных кредитов удалось построить основной и экспериментальные заводы компонентов для модульного строительства, было приобретено дополнительное оборудование разработчиком и производителем кабельной продукции, а также одним из московских заводов была куплена машина для производства экологичной упаковки.

Для получения поддержки компании должны заключить кредитный договор и обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, напомнил столичный мэр.

По словам гендиректора НПП «Итэлма» Алексея Воробьева, предприятие благодаря фонду сумело вложить в развитие производственных линий свыше 400 млн рублей. «Город компенсировал часть затрат по инвестиционному кредиту, что позволило нам снизить финансовую нагрузку и направить средства на расширение производства», — пояснил он. Воробьев добавил, что благодаря этому удалось приобрести шесть дополнительных единиц оборудования для изготовления санкционно-стойкой автомобильной электроники.

Ранее министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что фонд работает уже 12 лет. Благодаря его помощи на производстве внедряются новые технологии, строятся предприятия и создаются современные роботизированные линии.

