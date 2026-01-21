СМИ: Россия продемонстрировала жёсткость при атаке БПЛА Украины

Отражение атаки беспилотников Украины показало готовность России жестко отвечать на любые угрозы своей безопасности, сообщает Sohu.

Собянин: Силы ПВО сбили 16 летевших на Москву беспилотников

Портал пишет, что уничтожение дронов дало сигнал миру о том, что Москва никогда не ослабит безопасность приграничных районов. Постоянное использование Вооруженными силами Украины БПЛА говорит о слабости украинской армии. Отмечается, что перехват большого количества беспилотников также негативно влияет на боевой дух украинских военных.

В отличие от российских БПЛА дроны украинской армии — небольшие модели с низкой стоимостью. Они пытаются прорвать системы ПВО и атаковать российские объекты своим количеством. При этом им трудно преодолеть российские системы защиты, что приводит к их численным потерям.

Ранее над девятью регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

