СМИ: Россия продемонстрировала жёсткость при атаке БПЛА Украины
Отражение атаки беспилотников Украины показало готовность России жестко отвечать на любые угрозы своей безопасности, сообщает Sohu.
Портал пишет, что уничтожение дронов дало сигнал миру о том, что Москва никогда не ослабит безопасность приграничных районов. Постоянное использование Вооруженными силами Украины БПЛА говорит о слабости украинской армии. Отмечается, что перехват большого количества беспилотников также негативно влияет на боевой дух украинских военных.
В отличие от российских БПЛА дроны украинской армии — небольшие модели с низкой стоимостью. Они пытаются прорвать системы ПВО и атаковать российские объекты своим количеством. При этом им трудно преодолеть российские системы защиты, что приводит к их численным потерям.
Ранее над девятью регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
