Портал пишет, что уничтожение дронов дало сигнал миру о том, что Москва никогда не ослабит безопасность приграничных районов. Постоянное использование Вооруженными силами Украины БПЛА говорит о слабости украинской армии. Отмечается, что перехват большого количества беспилотников также негативно влияет на боевой дух украинских военных.

В отличие от российских БПЛА дроны украинской армии — небольшие модели с низкой стоимостью. Они пытаются прорвать системы ПВО и атаковать российские объекты своим количеством. При этом им трудно преодолеть российские системы защиты, что приводит к их численным потерям.

Ранее над девятью регионами России сбили 32 беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

