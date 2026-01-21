Афипский НПЗ на Кубани загорелся после падения обломков БПЛА
21 января 202607:19
Обломки БПЛА рухнули на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«В результате падения фрагментов произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», - говорится в сообщении.
Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. На месте ЧП находятся специальные и экстренные службы.
Ранее в Туапсе после атаки БПЛА произошел пожар на территории НПЗ. Огонь распространился на 300 квадратных метрах, пострадало оборудование, пишет 360.ru.
