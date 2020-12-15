Собянин присвоил статус инвестпроекта заводу ветпрепаратов в Черёмушках
Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по строительству завода ветеринарных препаратов в Черемушках. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Также стало известно, что в новом производственном комплексе планируется наладить выпуск пяти ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней у кошек, собак, спортивных лошадей и сельскохозяйственных животных. На предприятии будет создано 85 рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 514 млн руб. Запуск завода намечен на 2022 год.
В настоящий момент производство конечного продукта компании «БиноМедВетСервис» осуществляется в Беларуси на Гомельском заводе ветеринарных препаратов, а производство действующего вещества - в Германии. Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%.
А ранее стало известно, что Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что завод компании «Р-Фарм», создание которого ведется совместно с правительством столицы на площадке технополиса «Москва», при выходе на полную мощность запуска ежемесячно будет выпускать около 10 миллионов доз вакцины «Спутник V», пишет RT.
В производство будет инвестировано 10 миллиардов рублей, подчеркнул Собянин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- СМИ сообщили подробности третьего пакета санкций ЕС против Белоруссии
- СМИ: в Москве «заминировали» Большой театр
- Адвокат: прокурор потребовал 18 лет колонии для обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан
- Валентина Гафта похоронили на Троекуровском кладбище
- Власти Подмосковья закрыли полигон ТКО «Ядрово»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru