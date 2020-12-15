Собянин присвоил статус инвестпроекта заводу ветпрепаратов в Черёмушках

Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по строительству завода ветеринарных препаратов в Черемушках. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Также стало известно, что в новом производственном комплексе планируется наладить выпуск пяти ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней у кошек, собак, спортивных лошадей и сельскохозяйственных животных. На предприятии будет создано 85 рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 514 млн руб. Запуск завода намечен на 2022 год.

В настоящий момент производство конечного продукта компании «БиноМедВетСервис» осуществляется в Беларуси на Гомельском заводе ветеринарных препаратов, а производство действующего вещества - в Германии. Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%.

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А ранее стало известно, что Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что завод компании «Р-Фарм», создание которого ведется совместно с правительством столицы на площадке технополиса «Москва», при выходе на полную мощность запуска ежемесячно будет выпускать около 10 миллионов доз вакцины «Спутник V», пишет RT.

В производство будет инвестировано 10 миллиардов рублей, подчеркнул Собянин.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЛьготыЗаводМоскваСергей Собянин
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