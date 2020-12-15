Собянин поздравил московский завод «Рено» с выпуском 1,5-миллионного автомобиля

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии схода с конвейера столичного завода «Рено» 1,5-миллионного автомобиля французской марки, которым стал кроссовер Renault Kaptur сине-серебристого цвета, сообщает пресс-служба мэрии и правительства столицы.

Градоначальник вместе с генеральным директором «Renault Россия» Яном Птачеком поздравил предприятие с 15-летием работы. По мнению Собянина, завод можно считать совместным проектом правительства Москвы и компании Renault, и ни одна из сторон «точно не пожалели об этом проекте».

«Сегодняшнее 15-летие - это не просто формальность, какой-то юбилей, это действительно веха развития завода», - сказал Собянин.

Также мэр поблагодарил завод за то, что, несмотря на сложности, вызванные пандемией, он продолжает работать, коллективу стабильно выплачивается заработная плата.

Кроме того Собянин напомнил о пилотном проекте по доставке постельного белья и питания с помощью беспилотников, который в настоящее время реализуется в ГКБ №40 в Коммунарке, получившей три беспилотные тележки AGV. Устройства не только развозят до 1 тысячи кг белья, но и осуществляют оперативную доставку питания сотрудникам медучреждения, находящимся в разных корпусах.

Мэр отметил, что благодаря AGV значительно снизилась нагрузка на персонал, а также повысилась эпидемиологическая безопасность в условиях борьбы с распространением COVID-19.

