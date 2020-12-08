Собянин присвоил названия четырем станциям Большой кольцевой линии метро

Сергей Собянин присвоил наименования станциям Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Отмечается, что новые названия получили четыре станции. «Новаторская» (рабочее название «Улица Новаторов»), она является пересадочной на строящуюся Троицкую линию метро. Также в списке «Карамышевская» - её рабочее название «Улица Народного Ополчения», она расположена вблизи пересечения проспекта Маршала Жукова с ул. Народного Ополчения.

Станция «Мневники» находится на территории Мневниковской поймы вблизи Карамышевской набережной, а «Терехово» располагается на территории Мневниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.