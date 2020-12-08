Собянин присвоил названия четырем станциям Большой кольцевой линии метро
Сергей Собянин присвоил наименования станциям Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Отмечается, что новые названия получили четыре станции. «Новаторская» (рабочее название «Улица Новаторов»), она является пересадочной на строящуюся Троицкую линию метро. Также в списке «Карамышевская» - её рабочее название «Улица Народного Ополчения», она расположена вблизи пересечения проспекта Маршала Жукова с ул. Народного Ополчения.
Станция «Мневники» находится на территории Мневниковской поймы вблизи Карамышевской набережной, а «Терехово» располагается на территории Мневниковской поймы в районе бывшей деревни Терехово.
А ранее мэр Москвы заявил, что работы на строящейся станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро выполнены на четверть. Градоначальник отметил, что эта станция - один из ключевых транспортных узлов города.
«Она обеспечивает переход не только с железнодорожной станции. Это МЦД-2, это Таганско-Краснопресненская линия метро перегруженная, которой требуется разгрузка. Это тоже будет хорошим эффектом, но и автодорожная мощная структура, и Волгоградский проспект, и Восточная хорда. В целом это, конечно, такой мощный транспортный узел», - сказал Собянин.
В результате улучшится транспортное сообщение целого ряда районов Москвы.
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