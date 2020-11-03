Заммэра Москвы рассказал, где появятся новые станции метро

В Москве до 2024 года за счет городского бюджета построят 25 станций метро и 33 транспортно-пересадочных узла, сообщил журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, передает «Интерфакс».

За это время откроются участки Большой кольцевой линии (БКЛ), участок Калининско-Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до "Внуково", участок Сокольнической ветки "Саларьево"-"Столбово"-"Потапово".

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона.

Соглашение предусматривает создание единой билетной системы, она заработает в январе. Собянин напомнил, что пригородный транспорт и Московские центральные диаметры ежедневно перевозят около 2 млн человек.

