Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить уборку города не позднее 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

По словам Собянина, традиционные весенние работы по уборке и благоустройству городских территорий в столице начались с 1 апреля. Несмотря на то, что снег в этом году сойдет позднее, чем обычно, к концу месяца уборка города должна быть завершена.

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Планируется провести уборку городских и внутридворовых территорий, жилищного фонда, дорог и дорожно-транспортной инфраструктуры. Также предстоит привести в порядок инженерные сооружения и объекты монументального искусства,объектов энергоснабжения, территорий организаций и предприятий.

Кроме того, будет высажено свыше 1,8 тыс. деревьев и 11,2 тыс. кустарников. Проезжие части дорог, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта и парковочных зон будут промыты четырежды. В таких общегородских мойках планируется задействовать свыше 43 тыс. рабочих и свыше 18 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что

24 апреля в традиционном общегородском субботнике смогут принять участие школьники, студенты, сотрудники предприятий и все жители Москвы, желающие помочь в уборке и благоустройстве города после зимы. Им предстоит поработать в парках и дворах, на территориях объектов социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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