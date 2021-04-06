Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил завершить уборку города не позднее 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
По словам Собянина, традиционные весенние работы по уборке и благоустройству городских территорий в столице начались с 1 апреля. Несмотря на то, что снег в этом году сойдет позднее, чем обычно, к концу месяца уборка города должна быть завершена.
Планируется провести уборку городских и внутридворовых территорий, жилищного фонда, дорог и дорожно-транспортной инфраструктуры. Также предстоит привести в порядок инженерные сооружения и объекты монументального искусства,объектов энергоснабжения, территорий организаций и предприятий.
Кроме того, будет высажено свыше 1,8 тыс. деревьев и 11,2 тыс. кустарников. Проезжие части дорог, тротуаров, дворовых территорий, остановок общественного транспорта и парковочных зон будут промыты четырежды. В таких общегородских мойках планируется задействовать свыше 43 тыс. рабочих и свыше 18 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что
24 апреля в традиционном общегородском субботнике смогут принять участие школьники, студенты, сотрудники предприятий и все жители Москвы, желающие помочь в уборке и благоустройстве города после зимы. Им предстоит поработать в парках и дворах, на территориях объектов социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 328 / сут.
Умерли
101 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 902 / сут.
- Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля
- Банки не будут объяснять россиянам причину отказа в выдаче кредита
- В Подмосковье женщина приготовила еду на Вечном огне
- СМИ рассказали о подготовке США к третьей мировой войне
- Часть жилого дома обрушилась в Красноярском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru