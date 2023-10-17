Собянин: Портал «Наш город» помог быстро решить более 7,7 млн вопросов москвичей
Жители российской столицы сумели решить более 7,7 миллиона вопросов посредством портала «Наш город», начиная с 2011 года. Такую статистику привёл в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, темы обращений относятся к содержания многоквартирных домов, дорог, парков и других территорий мегаполиса.
Как напомнил градоначальник, интернет-ресурс «Наш город» (gorod.mos.ru) оказывает помощь в улучшении Москвы уже 12 лет. Среди вопросов, которые удалось решить, значатся также: функционирование метро, работа поликлиник, чистота и порядок на стройплощадках, в общественном транспорте.
Соответствующая заявка формируется на сайте портала или в мобильном приложении буквально за считанные минуты. Отслеживать исполнение обращения также можно онлайн - ответ приходит не позднее, чем через восемь рабочих дней. По словам мэра, практически каждый второй вопрос находит решение в среднем в течении одного – двух дней.
Сервис постоянно развивается. В ближайшее время будет запущено ещё несколько новых классификаторов тем, добавятся разделы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru