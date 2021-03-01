Собянин подвел первые итоги ограничения движения большегрузов по МКАД

Ограничение транзита грузовиков по МКАД полностью себя оправдало, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте. Он сообщил, что мера будет продлена по крайней мере на год.

«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», - говорится в сообщении градоначальника.