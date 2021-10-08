Собянин подвел итоги сезона благоустройства в Москве в 2021 году

Сергей Собянин подвел итоги сезона благоустройства в столице в 2021 году, а также рассказал о проектах благоустройства в Тверском и Таганском районах. На своем персональном сайте мэр Москвы рассказал, что после вынужденной паузы прошлого года власти столицы продолжили реализацию масштабной программы создания качественной городской среды.

«Весной-летом работы по благоустройству охватили более 5 тысяч площадей, набережных улиц, парков, скверов, дворов и других городских объектов», - отмечается в сообщении градоначальника.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что создание качественной городской среды – это бесконечный процесс улучшений. Он отметил, что, «завершив сезон 2021 года, мы уже сегодня начинаем формировать планы на следующий 2022-й год».

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А ранее мэр Москвы рассказал о ключевых проектах благоустройства в Южном административном округе столицы: в районах Донской, Царицыно, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Северное.

Так, по словам градоначальника, в районе Москворечье-Сабурово благоустроена пешеходная зона на Каширском шоссе. В том же районе по просьбе жителей проведено благоустройство долины реки Чертановки. Русло реки укреплено, проложены удобные тропинки и мостки. На прибрежном пространстве обустроены три детские и спортивные площадки. Появилось более десятка зон для пикника.

Кроме того, в Северном Чертанове обустроена компактная территория в районе храма Державной иконы Божией Матери и Верхнего Чертановского пруда, благоустроен Кировоградский бульвар.

А в Донском районе повышен комфорт одноимённого и Монастырского скверам, которые расположены рядом с обителью. В Донском сквере отремонтированы дорожки, установлены новые лавки, обустроена детская площадка. Также обновлена сцена, на которой в праздничные дни выступают артисты, проводятся культурные мероприятия.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлагоустройствоМоскваСергей Собянин
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