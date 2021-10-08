Собянин подвел итоги сезона благоустройства в Москве в 2021 году

Сергей Собянин подвел итоги сезона благоустройства в столице в 2021 году, а также рассказал о проектах благоустройства в Тверском и Таганском районах. На своем персональном сайте мэр Москвы рассказал, что после вынужденной паузы прошлого года власти столицы продолжили реализацию масштабной программы создания качественной городской среды.

«Весной-летом работы по благоустройству охватили более 5 тысяч площадей, набережных улиц, парков, скверов, дворов и других городских объектов», - отмечается в сообщении градоначальника.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что создание качественной городской среды – это бесконечный процесс улучшений. Он отметил, что, «завершив сезон 2021 года, мы уже сегодня начинаем формировать планы на следующий 2022-й год».