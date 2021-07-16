Собянин поблагодарил столичных рестораторов за инициативу с QR-кодами

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемия продолжается, поэтому необходимо выполнять сантребования и обеспечить массовую вакцинацию населения, сообщает пресс-служба московского правительства.

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 градоначальник поблагодарил московских рестораторов за помощь в борьбе с пандемией, а жителей столицы - за активное участие в мероприятиях, направленных на снижение заболеваемости.

«Хотел поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, совместная работа позволила сделать дальнейшие шаги по нормализации обстановки и нормальной работе экономики», - подчеркнул Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что с 19 июля в столице отменяются обязательные QR-коды в общепите, сообщает Ura.ru.

