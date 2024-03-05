Собянин: Платформа Лианозово стала 50-м городским вокзалом на МЦД

Строительство велось с 2021 года без остановки движения поездов. По оценке ОАО «РЖД», новый вокзал соответствует всем современным условиям. Там обеспечены безбарьерная среда, качественное освещение, необходимые санитарно-бытовые условия.

Северный вестибюль интегрирован со входом на станцию метро и переходом через Лианозовский проезд для пешеходов, который сейчас строится. Таким образом, пересадка на метро занимает всего две-три минуты без выхода на улицу. Южный подземный вестибюль позволил в четыре раза уменьшить время пересадки между МЦД и наземным городским транспортом.

