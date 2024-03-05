Собянин: Платформа Лианозово стала 50-м городским вокзалом на МЦД

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в открытии южного вестибюля городского вокзала «Лианозово» Первого Московского центрального диаметра. Это уже 50 объект такого рода транспортной инфраструктуры мегаполиса.

Как отметил градоначальник, открытие вестибюля ознаменовало окончание второй очереди масштабных строительных работ. Данный объект даст возможность улучшить транспортную доступность в четырех районах города.

В рамках проекта железнодорожная станция «Лианозово» была специально перенесена с целью интеграции с новой одноимённой станцией Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Конечную автобусную станцию построят в составе московского вокзала «Лианозово»

Строительство велось с 2021 года без остановки движения поездов. По оценке ОАО «РЖД», новый вокзал соответствует всем современным условиям. Там обеспечены безбарьерная среда, качественное освещение, необходимые санитарно-бытовые условия.

Северный вестибюль интегрирован со входом на станцию метро и переходом через Лианозовский проезд для пешеходов, который сейчас строится. Таким образом, пересадка на метро занимает всего две-три минуты без выхода на улицу. Южный подземный вестибюль позволил в четыре раза уменьшить время пересадки между МЦД и наземным городским транспортом.

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ФОТО: Телеграм-канал Сергея Собянина / t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:МоскваВокзалыСобянин

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