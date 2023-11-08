Конечную автобусную станцию построят в составе московского вокзала «Лианозово»

В рамках реализации проекта московского вокзала «Лианозово» получено разрешение на строительство отстойно-разворотной площадки с корпусом конечной станции на Дубнинской улице в Северном административном округе. Об этом проинформировал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Проект городского вокзала «Лианозово» воплощается в жизнь в несколько этапов на территории районов Дмитровский, Восточное Дегунино и Лианозово. Третий этап строительства технологической части предполагает формирование новой отстойно-разворотной площадки совокупной площадью свыше четырёх тысяч квадратных метров. Она появится на месте уже существующего аналогичного объекта. Также будет построено здание конечной станции», – рассказал Бочкарёв.

После создания площадки на ней одновременно смогут оставаться на отстое 19 единиц подвижного состава. Одноэтажное здание конечной станции предоставит возможность водителям для кратковременного отдыха и принятия пищи. Там же будут базироваться станционные службы.