Конечную автобусную станцию построят в составе московского вокзала «Лианозово»
В рамках реализации проекта московского вокзала «Лианозово» получено разрешение на строительство отстойно-разворотной площадки с корпусом конечной станции на Дубнинской улице в Северном административном округе. Об этом проинформировал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Проект городского вокзала «Лианозово» воплощается в жизнь в несколько этапов на территории районов Дмитровский, Восточное Дегунино и Лианозово. Третий этап строительства технологической части предполагает формирование новой отстойно-разворотной площадки совокупной площадью свыше четырёх тысяч квадратных метров. Она появится на месте уже существующего аналогичного объекта. Также будет построено здание конечной станции», – рассказал Бочкарёв.
После создания площадки на ней одновременно смогут оставаться на отстое 19 единиц подвижного состава. Одноэтажное здание конечной станции предоставит возможность водителям для кратковременного отдыха и принятия пищи. Там же будут базироваться станционные службы.
В ходе первого этапа реорганизации вокзала «Лианозово» были построены две новые пассажирские платформы берегового типа, а также северный подземный вестибюль. Его соединили со станцией метро и подземным переходом через Лианозовский проезд. В рамках второго этапа идут работы по созданию единого пространства – возведение южного подземного вестибюля.
Как подчеркнул глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, по поручению мэра Сергея Собянина, ведомство тщательно контролирует качество работ на объектах транспортной инфраструктуры города. Проверочно-надзорные мероприятия организованы в ходе всего строительного цикла третьего этапа.
Московский вокзал «Лианозово» принял пассажиров после реконструкции в начале сентября текущего года. Он представляет собой пример интеграции разных видов транспорта со столичным метрополитеном в ходе его развития. Так, для сокращения времени пересадки железнодорожная платформа первого Центрального диаметра была перенесена на 350 метров ближе к одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии подземки.
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