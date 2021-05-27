Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада в Новой Москве

Сергей Собянин осмотрел новые школу и детский сад в составе жилого комплекса «Испанские кварталы» в ТиНАО. Мэр Москвы отметил, что здание школы построено по уникальному проекту. Детский сад, который располагается рядом, также возведён по уникальному проекту, по стандартам, которые предполагают быструю трансформацию и качественное использование всех площадей.

Как заявили в пресс-службе мэрии и правительства Москвы, первых учеников новая городская школа №547 примет уже 1 сентября. При этом, новый детский сад станет первым дошкольным учреждением Москвы, спроектированным по новым для России принципам зонирования помещений.

С 2011 года в столице было построено 440 зданий образовательных учреждений, в том числе 317 детских садов и 123 школы. Отмечается, что 256 объектов построено за счёт городского бюджета, 184 – за счёт инвесторов. Также градоначальник отметил, что за последние годы в новой Москве было построено около 80 объектов объекты социального, культурного и бытового назначения.