Собянин оценил итоги строительства уникального детского сада в Новой Москве

Сергей Собянин осмотрел новые школу и детский сад в составе жилого комплекса «Испанские кварталы» в ТиНАО. Мэр Москвы отметил, что здание школы построено по уникальному проекту. Детский сад, который располагается рядом, также возведён по уникальному проекту, по стандартам, которые предполагают быструю трансформацию и качественное использование всех площадей.

Как заявили в пресс-службе мэрии и правительства Москвы, первых учеников новая городская школа №547 примет уже 1 сентября. При этом, новый детский сад станет первым дошкольным учреждением Москвы, спроектированным по новым для России принципам зонирования помещений.

С 2011 года в столице было построено 440 зданий образовательных учреждений, в том числе 317 детских садов и 123 школы. Отмечается, что 256 объектов построено за счёт городского бюджета, 184 – за счёт инвесторов. Также градоначальник отметил, что за последние годы в новой Москве было построено около 80 объектов объекты социального, культурного и бытового назначения.

Первый детский сад построят в рамках проекта «Индустриальные кварталы»

А ранее сообщалось, что в Подмосковье в текущем году – по поручению губернатора Андрея Воробьёва – откроют 35 мини-садов на три тысячи мест. Об этом заявила первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова. Она уточнила, что их появление позволит сократить очереди в детские сады региона. Забралова подчеркнула, что 12 из них уже открыли.

Среди муниципалитетов, где очередь превышает средний показатель остальных, зампред правительства Московской области назвала Ленинский и Одинцовский округа, Химки, Красногорск и Балашиху.

Кроме того, в этом году в Подмосковье откроют 17 детских садов в 12 муниципалитетах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваДетский СадСергей Собянин
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