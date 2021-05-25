Первый детский сад построят в рамках проекта «Индустриальные кварталы»
Проект строительства детского сада в рамках реорганизации бывшей промзоны «Октябрьское поле» получил положительное заключение Мосгосэкспертизы. Он реализуется в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что в рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвестор построит два детских сада на 200 мест, школу и поликлинику, а также недвижимость общей площадью более 170 тысяч квадратных метров.
«На прошлой неделе было получено положительное заключение на строительство первого детского сада и четырех жилых домов, ранее застройщик приступил к строительству первой школы по проекту», – отметил Ефимов.
В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров заявил, что проекта комплексного развития бывшей промзоны должен быть завершен до конца 2026 года. В частности, школу на 800 учащихся планируется открыть через два года. Кроме того, с начала года ведется строительство жилого дома с пристроенной поликлиникой и стоматологией.
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В 2020 году также был заключен второй договор на реорганизацию части бывшей промзоны «Коровино» на севере столицы. В 2035 году тут построят новый производственный и деловой центр с современной инфраструктурой – это 13 тысяч новых рабочих мест. Добавим, в текущем году были приняты еще восемь проектов решений о КРТ бывших промзон «Грайвороново», «Зюзино», «Каширское шоссе», «Бескудниково», «Кунцево», «Коровино», «Чертаново» и «Тёплый Стан». Всего в рамках проекта комплексного развития территорий бывших промзон в Москве планируется реорганизовать более 120 участков. Реализация проекта «Индустриальные кварталы» позволит создать около 500 тысяч новых рабочих мест, привлечь более 7 триллионов рублей частных инвестиций. При этом, бюджетный эффект составит не менее 3 триллионов рублей.
А ранее Владимир Ефимов рассказал, что по проекту «Индустриальные кварталы» будет реорганизована часть территории бывшей промышленной зоны Чертаново в Москве. Речь идет об участке площадью 8,56 гектаров. Соответствующий проект решения принят на заседании Градостроительно-земельной комиссии города.
На месте бывшей промзоны появятся высокотехнологичные и экологичные производства, технопарк, а также здания общественно-делового назначения. Предполагается, что на реализацию проекта потребуется девять лет.
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