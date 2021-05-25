Первый детский сад построят в рамках проекта «Индустриальные кварталы»

Проект строительства детского сада в рамках реорганизации бывшей промзоны «Октябрьское поле» получил положительное заключение Мосгосэкспертизы. Он реализуется в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что в рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвестор построит два детских сада на 200 мест, школу и поликлинику, а также недвижимость общей площадью более 170 тысяч квадратных метров.

«На прошлой неделе было получено положительное заключение на строительство первого детского сада и четырех жилых домов, ранее застройщик приступил к строительству первой школы по проекту», – отметил Ефимов.



В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров заявил, что проекта комплексного развития бывшей промзоны должен быть завершен до конца 2026 года. В частности, школу на 800 учащихся планируется открыть через два года. Кроме того, с начала года ведется строительство жилого дома с пристроенной поликлиникой и стоматологией.