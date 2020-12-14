Собянин оценил итоги реставрации кинотеатра «Художественный»
Сергей Собянин оценил итоги реставрации кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади, основанного в 1909 году. Градоначальник заявил, что счет городского бюджета, за счет бюджета федеральных ведомств ведется объемная работа по реставрации. При этом, по словам мэра Москвы, значительную помощь оказывают и частные инвесторы.
Так, Сергей Собянин выразил благодарность за инвестиционную помощь по проекту кинотеатра «Художественный» председателю правления Сбербанка Герману Грефу. Он вместе с мэром Москвы оценил итоги реставрации. Греф подчеркнул, что она была проведена в кратчайшие сроки.
«С момента, как мы начали работать, прошел год и два месяца. Мы получили безотлагательно все разрешения и сопровождение всей вот этой кропотливой работы. И я хотел бы сказать большое спасибо всем реставраторам, всем строителям, которые здесь вложили душу. Работа велась круглосуточно», - отметил Греф. При этом, он подчеркнул, что первых зрителей кинотеатр «Художественный» примет уже в декабре 2020 года.
Между тем, в пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что после проведенных работ «Художественный» будет работать как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр. В нем четыре зала на 589 мест.
К слову, 1 декабря стало известно, что кинотеатры, салоны красоты, театры и музеи в Москве начали подключаться к системе QR-кодов для регистрации посетителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя руководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка.
Он отметил, что более 1,7 тысячи ресторанов и около 2,2 тысячи кафе, столовых и закусочных получили QR-коды. Также новым инструментом по борьбе с распространением COVID-19 воспользовались почти 600 баров.
Ранее Немерюк сообщал, что к системе подключились более 9,5 тысяч заведений, уведомление о возможном контакте с заболевшим COVID-19 получили 30 тысяч посетителей.
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