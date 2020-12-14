Сергей Собянин оценил итоги реставрации кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади, основанного в 1909 году. Градоначальник заявил, что счет городского бюджета, за счет бюджета федеральных ведомств ведется объемная работа по реставрации. При этом, по словам мэра Москвы, значительную помощь оказывают и частные инвесторы.

Так, Сергей Собянин выразил благодарность за инвестиционную помощь по проекту кинотеатра «Художественный» председателю правления Сбербанка Герману Грефу. Он вместе с мэром Москвы оценил итоги реставрации. Греф подчеркнул, что она была проведена в кратчайшие сроки.

«С момента, как мы начали работать, прошел год и два месяца. Мы получили безотлагательно все разрешения и сопровождение всей вот этой кропотливой работы. И я хотел бы сказать большое спасибо всем реставраторам, всем строителям, которые здесь вложили душу. Работа велась круглосуточно», - отметил Греф. При этом, он подчеркнул, что первых зрителей кинотеатр «Художественный» примет уже в декабре 2020 года.

Между тем, в пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что после проведенных работ «Художественный» будет работать как кинотеатр премьерного показа и фестивальный центр. В нем четыре зала на 589 мест.