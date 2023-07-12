Собянин оценил итоги комплексной реставрации и благоустройства стадиона «Авангард»
Московский мэр Сергей Собянин оценил результат комплексной реставрации и благоустройства спорткомплекса «Авангард» на шоссе Энтузиастов (Перово, ВАО). Здесь построили три новых павильона для занятий гимнастикой, скейтбордингом, боевыми искусствами, волейболом и прочими популярными видами спорта.
Собянин пообщался со спортсменами, занимающимися в круглогодичном крытом скейт-парке, с воспитанниками школы футбола, тренирующимися на реконструированном стадионе с системой подогрева футбольного поля, что также позволяет заниматься круглый год.
Согласно данным пресс-службы столичного градоначальника и московского правительства, реконструкция стадиона началась в январе прошлого года и проходила в два этапа. Первый завершился в 2022 году, второй — в июле текущего года. Всего было благоустроено 12 га.
В частности, была отреставрирована входная группа с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов с двумя мозаичными панно, которые были полностью воссозданы в прошлом году. Это самый ценный элемент исторического облика стадиона.
Кроме того, на главной аллее «Авангарда» появился сухой фонтан из более чем 150 струй. Он украшен архитектурно-художественной подсветкой. Также на стадионе появились шесть спортплощадок и две детские площадки.
Воссозданы были в ходе реконструкции и исторические трибуны на 1524 места. Также был выполнен капремонт в административно-бытовом комплексе.
Появилась на территории «Авангарда» фитнес-зона, оборудованная тренажерами для людей старшего возраста, площадкой для игры в петанк, теннисными столами и зоной отдыха. Также посетители «Авангарда» смогут позаниматься в многофункциональной зоне» с оборудованием для воркаута и кроссфита и с полосой препятствий. А еще здесь появился памп-трек.
Строители возвели на территории стадиона три павильона: «Пластика» — для занятий волейболом, гимнастикой, теннисом, гандболом, пилатесом, йогой и боевыми искусствами; «Экстрим» — для занятий скейтбордингом; «Игра» — для проведения кружков и мастер-классов.
Выполнено также благоустройства между павильонами — здесь будут заливать каток зимой. Завершен и ремонт гостиницы площадью 413 «квадратов» для проживания участников состязаний.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На нефтеперерабатывающем предприятии в Дзержинске произошел взрыв
- «Киев проиграл»: Депутат Журавлев подвел итоги саммита НАТО для Украины
- МВД Белорусии: Спецназ будет тренироваться вместе с ЧВК «Вагнер»
- Представитель Белого дома назвал причины неприятия Украины в НАТО
- Зеленский: Украина будет в НАТО после окончания конфликта
- Додон призвал Санду и правящую партию подать в отставку
- Володин предложил установить разбитую технику НАТО у посольств стран, снабжающих ВСУ
- Вице-премьер РФ Григоренко сообщил, что жалуется сам на себя для проверки работы системы
- В России приняли решение запретить покупку иностранных дронов
- Белый дом: Украина, вероятнее всего, получит F-16 от Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru