Собянин оценил итоги комплексной реставрации и благоустройства стадиона «Авангард»

Собянин пообщался со спортсменами, занимающимися в круглогодичном крытом скейт-парке, с воспитанниками школы футбола, тренирующимися на реконструированном стадионе с системой подогрева футбольного поля, что также позволяет заниматься круглый год.

Согласно данным пресс-службы столичного градоначальника и московского правительства, реконструкция стадиона началась в январе прошлого года и проходила в два этапа. Первый завершился в 2022 году, второй — в июле текущего года. Всего было благоустроено 12 га.

В частности, была отреставрирована входная группа с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов с двумя мозаичными панно, которые были полностью воссозданы в прошлом году. Это самый ценный элемент исторического облика стадиона.

Кроме того, на главной аллее «Авангарда» появился сухой фонтан из более чем 150 струй. Он украшен архитектурно-художественной подсветкой. Также на стадионе появились шесть спортплощадок и две детские площадки.

Воссозданы были в ходе реконструкции и исторические трибуны на 1524 места. Также был выполнен капремонт в административно-бытовом комплексе.

Появилась на территории «Авангарда» фитнес-зона, оборудованная тренажерами для людей старшего возраста, площадкой для игры в петанк, теннисными столами и зоной отдыха. Также посетители «Авангарда» смогут позаниматься в многофункциональной зоне» с оборудованием для воркаута и кроссфита и с полосой препятствий. А еще здесь появился памп-трек.

Строители возвели на территории стадиона три павильона: «Пластика» — для занятий волейболом, гимнастикой, теннисом, гандболом, пилатесом, йогой и боевыми искусствами; «Экстрим» — для занятий скейтбордингом; «Игра» — для проведения кружков и мастер-классов.

Выполнено также благоустройства между павильонами — здесь будут заливать каток зимой. Завершен и ремонт гостиницы площадью 413 «квадратов» для проживания участников состязаний.

