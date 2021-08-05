Собянин оценил ход реализации городских программ в Северном Медведкове

Сергей Собянин ознакомился с ходом работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, а также по благоустройству школьного стадиона «Юность» в районе Северное Медведково. Также градоначальник проинспектировал строительство нового дома по программе реновации в Лосиноостровском районе.

Мэр Москвы подчеркнул, что в столице активно продолжается реконструкция развязок на МКАД. В настоящий момент в фазе строительства находятся четыре развязки. Одна из них на Осташковском шоссе.

«Очень важная для округа, для четырех московских районов и для Мытищ. Здесь постоянные пробки, и, конечно, особенно в дачный период, этот участок является проблемным. Надеюсь, что в следующем году стройка будет закончена», - заявил градоначальник.

Также Сергей Собянин осмотрел ход строительства работ по возведению нового дома в рамках реновации в Лосиноостровском районе. Он обратился к семьям, которые будут переезжать в новостройку, отметив, что документы под расселение могут предоставить уже в октябре этого года.

«Капитализация этого дома, я думаю, будет в 1,5-2 раза выше, чем ваша пятиэтажка, так что вы еще будете богаче. Но вопрос не в этом. Это говорит о том, что дом просто качественный», – подчеркнул мэр города.

Всего в Лосиноостровском районе в программу реновации включены 68 домов. В новые квартиры переедут более 12 тысяч жителей района.

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А ранее градоначальник рассказал о развитии московских районов за пределами Третьего кольца. Собянин отметил, что около 90% москвичей проживают в кварталах за ТТК, которые о привычке называются «спальными районами».

«Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению делу», - поделился Собянин.

По его словам, сейчас большинство таких районов имеют все необходимое для повседневной жизни и отдыха их жителей: магазины, парки, школы и поликлиники.

Отмечается, что создаются условия для обеспечения жителям работы недалеко от дома. Строительство новых офисов и технопарков способствует созданию рабочих мест в нецентральных районах.

По словам главы города, было принято решение о возврате инвесторам части средств за право строительства нового жилья, если при этом создаются и рабочие места за пределами центра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтроительствоМоскваСергей Собянин
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