Собянин оценил COVID-ситуацию в Москве как лучшую среди регионов РФ

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в российской столице на сегодня оценивается как одна из лучших среди всех регионов страны. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что уровень госпитализации и заболеваемости COVID-19 в мегаполисе сокращается каждую неделю.

На сегодня, по словам градоначальника, эти показатели упали до минимальных значений прошлых периодов эпидемии. При этом Собянин признал что опасность коронавируса не сошла совсем на нет, инфекция по-прежнему несёт угрозу жизни и здоровью людей.

В связи с этим мэр подчеркнул необходимость максимально осторожного отношения к проблеме. Кроме того, по его словам, надо будет отслеживать развития ситуации в предстоящий осенне-зимний период, и, в случае необходимости, принимать оперативные меры реагирования.

За последние 24 часа в Москве выявлено 1 424 новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, суточная заболеваемость COVID-19 в столице сохраняется на приблизительно одном уровне четвертый день подряд. За 24 часа умерли 50 пациентов с COVID-19, выздоровели - 1 839 человек.

