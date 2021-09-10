Собянин отметил уникальность строящегося в «Лужниках» дворца единоборств

Сергей Собянин осмотрел ход строительства международных центров самбо и бокса в «Лужниках». Градоначальник подчеркнул, что это уникальный объект, в котором в одном комплексе создаются два центра мирового уровня. Также он выразил надежду на то, что в первом полугодии 2022-го он уже примет первые соревнования. Кроме того, по словам Собянина, для спортсменов там создадут всю необходимую инфраструктуру – тренажерные залы, бассейны и игровые залы. Помимо соревнований и тренировок на базе центров бокса и самбо в Лужниках планируется проводить теоретические занятия для спортсменов и курсы повышения квалификации для тренеров и судей.

В пресс-службе столичной мэрии подчеркнули, что уникальность строящегося комплекса в «Лужниках» в том, что он не имеет аналогов в мире по своему многофункциональному наполнению.

Архитектурная концепция новых центров спортивных единоборств разработана совместно с Международной федерацией самбо и Федерацией бокса города Москвы. Симметричные спортивные сооружения будут расположены под одной крышей и объединены общим фасадом.

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А ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что не менее 22 объектов разного профиля возведено и реконструировано на территории олимпийского комплекса «Лужники», начиная с 2014 года.

Он напомнил, что в этом году комплекс «Лужники» отметил 65-летие. Среди отремонтированных объектов – большая спортивная арена, которая стала главным стадионом чемпионата мира по футболу 2018 года. В «Лужниках» сейчас идёт строительство самого крупного в Европе теннисного центра, ледового дворца «Кристалл». Кроме того, на реконструкции находится универсальный спортивный зал «Дружба.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ЛужникиСпортСтроительствоСергей Собянин
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