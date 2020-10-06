Собянин отметил преимущества поездов нового поколения «Москва-2020»

Первый поезд метро, в состав которого вошли вагоны нового поколения «Москва-2020», вышел на Кольцевую линию подземки. Старт эксплуатации новых вагонов дал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, поезд создан российскими машиностроителями - компанией «Трансмашхолдинг».

Градоначальник отметил, что за последние годы в подземке обновлено 60% подвижного состава.

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Собянин назвал «Москву-2020» - поездом мирового уровня. Он сравнительно менее шумный, более комфортный, с более широкими проемами двери.

В 2021 году на Кольцевой ветке будут ходить только поезда «Москва-2020».

В будущем новейшие поезда будут перевозить пассажиров Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро.


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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:ПоездаСергей СобянинМосковское Метро
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