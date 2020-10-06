Собянин отметил преимущества поездов нового поколения «Москва-2020»

Собянин назвал «Москву-2020» - поездом мирового уровня. Он сравнительно менее шумный, более комфортный, с более широкими проемами двери.

В 2021 году на Кольцевой ветке будут ходить только поезда «Москва-2020».

В будущем новейшие поезда будут перевозить пассажиров Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро.



