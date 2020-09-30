Собянин: Проходка северо-восточного участка БКЛ полностью завершена

Мэр российской столицы Сергей Собянин ознакомился на месте с итогами работ по проходке левого перегонного тоннеля Большой кольцевой линии метро от станции «Лефортово» до «Рижской». Как отметил градоначальник, это последний тоннель глубокого заложения от 45 до 70 метров.

По словам мэра, проходка была непростой, продолжалась она три года. Теперь она полностью завершена на первом, северо-восточном участке БКЛ. Собянин оценил важность станции «Рижская», которая расположена рядом с МЦД-2, МЦД-3 и Рижским вокзалом. По сути, речь идёт о крупном транспортно-пересадочном узле.

В целом по БКЛ проходка тоннелей выполнена уже на 89%, а общая строительная готовность большого кольца составляет 66%. Предполагается, что она станет самой протяженной кольцевой линией подземки в мире, обогнав нынешнего лидера - вторую кольцевую линию метро Пекина (57 километров).

