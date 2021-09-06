Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Открытого шоссе
Движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира отрыто в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин, участвующий в мероприятии, отметил, что СВХ - крупнейшая городская магистраль, связывающая семь крупных магистралей и 15 улиц. Хорда проходит от Бусиновской развязки до Косинской развязки, до Некрасовки, от санкт-петербургской платной дороги до строящейся дороги на Казань.
Градоначальник отметил, что в понедельник запущены очередные два участка трассы, они соединяют Открытое и Ярославское шоссе. По его словам, в 2022 году планируется открыть участок, который соединяет Дмитровское и Ярославское шоссе. С его запуском строительство СВХ в пределах столицы будет завершено.
Северо-Восточная хорда, как подчеркнул Собянин, улучшит движение в половине Москвы, на МКАД, уменьшит трафик в центре столицы.
До 2023 года СВХ соединится в районе Некрасовки со строящейся дорогой на Казань.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru