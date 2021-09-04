Собянин рассказал о востребованности бесплатных пересадок у москвичей

С 1 сентября пассажиры совершили более 162 тысяч поездок с бесплатными пересадками. Первые итоги отмены платы за пересадки на наземном транспорте подвел мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.

Он напомнил, что бесплатные пересадки между разными маршрутами на всем наземном транспорте Москвы были введены с 1 сентября. Благодаря этому разовая поездка стала в 1,5 раза дешевле. Для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год.

По словам градоначальника, людям такая опция важна, поэтому количество подобных поездок будет и дальше расти.