Собянин рассказал о востребованности бесплатных пересадок у москвичей
С 1 сентября пассажиры совершили более 162 тысяч поездок с бесплатными пересадками. Первые итоги отмены платы за пересадки на наземном транспорте подвел мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своём персональном сайте.
Он напомнил, что бесплатные пересадки между разными маршрутами на всем наземном транспорте Москвы были введены с 1 сентября. Благодаря этому разовая поездка стала в 1,5 раза дешевле. Для тех, кто ездит с пересадками регулярно, экономия составит до 11 тысяч рублей в год.
По словам градоначальника, людям такая опция важна, поэтому количество подобных поездок будет и дальше расти.
Бесплатной пересадкой сейчас могут воспользоваться 600 тысяч пассажиров, которые привязали свою карту «Тройка» к личному кабинету на сайте метро. Их число продолжает расти: с 1 сентября число регистраций «Тройки» выросло на 100 тысяч.
Собянин пообещал и дальше совершенствовать билетную систему, чтобы поездки становились еще удобнее и выгоднее.
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