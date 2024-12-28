Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метро Москвы
Мэр российской столицы Сергей Собянин 28 декабря принял участие в открытии трёх новых станции в составе новой Троицкой линии метро. Протяженность нового участка составила 6, 7 километра.
Движение запущено на станциях «Новомосковская», «Коммунарка» и «Корниловская». Таким образом первая очередь новой Троицкой линии метро готова, её запустила в два этапа, начиная с сентября.
Теперь в составе ветки работают семь станций от Большой кольцевой линии и две пересадки – на БКЛ и Сокольническую линию. Новый участок улучшит транспортную доступность почти 900 тысяч горожан.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам градоначальника, далее линия пойдет до МЦК – до ЗИЛа, в2025 году, и на юг - до Троицка. В итоге, ветка в составе 17 станций протянется от станции «ЗИЛ» МЦК в Даниловском районе до Троицка. Её длина составит 43 км. В зоне притяжения новой ветки метро проживают свыше 1,5 миллиона человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Азербайджан ужесточит правила пребывания для россиян
- Россия вышла из соглашения о ядерно-экологической программе
- Туристы массово отказываются от новогоднего отдыха в Анапе из-за мазута в Черном море
- Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метро Москвы
- Красноармейск в ДНР полностью остался без света
- Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка
- Туристы с детьми застряли на снегоходах на горном массиве на Камчатке
- Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию
- Туркменские авиалинии приостановили полеты в Москву на месяц
- В Чувашии увеличат единовременную выплату участникам СВО до 1,4 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru