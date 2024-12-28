Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метро Москвы

Теперь в составе ветки работают семь станций от Большой кольцевой линии и две пересадки – на БКЛ и Сокольническую линию. Новый участок улучшит транспортную доступность почти 900 тысяч горожан.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам градоначальника, далее линия пойдет до МЦК – до ЗИЛа, в2025 году, и на юг - до Троицка. В итоге, ветка в составе 17 станций протянется от станции «ЗИЛ» МЦК в Даниловском районе до Троицка. Её длина составит 43 км. В зоне притяжения новой ветки метро проживают свыше 1,5 миллиона человек.

