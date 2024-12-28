Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метро Москвы

Мэр российской столицы Сергей Собянин 28 декабря принял участие в открытии трёх новых станции в составе новой Троицкой линии метро. Протяженность нового участка составила 6, 7 километра.

Движение запущено на станциях «Новомосковская», «Коммунарка» и «Корниловская». Таким образом первая очередь новой Троицкой линии метро готова, её запустила в два этапа, начиная с сентября.

Началась отделка внутренних помещений станции «Академическая» Троицкой линии метро

Теперь в составе ветки работают семь станций от Большой кольцевой линии и две пересадки – на БКЛ и Сокольническую линию. Новый участок улучшит транспортную доступность почти 900 тысяч горожан.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам градоначальника, далее линия пойдет до МЦК – до ЗИЛа, в2025 году, и на юг - до Троицка. В итоге, ветка в составе 17 станций протянется от станции «ЗИЛ» МЦК в Даниловском районе до Троицка. Её длина составит 43 км. В зоне притяжения новой ветки метро проживают свыше 1,5 миллиона человек.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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